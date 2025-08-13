Президент Сербии сделал заявление, которое не понравится Лукашенко

Президент Сербии сделал заявление, которое не понравится Лукашенко3
- 13.08.2025, 17:04
- 3,298
Вучич заявил, что конституцию под себя меняют только диктаторы.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 13 августа, что не собирается менять конституцию страны, чтобы снова баллотироваться на президентский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белграде по итогам встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокер, пишет «Медуза».
«Я политический ветеран, я больше не могу баллотироваться в президенты, и мне не приходит в голову мысль менять конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не диктатор, каким вы меня представляете в австрийских СМИ, я завершу свою президентскую карьеру через полтора года», — сказал Вучич, отвечая на вопрос австрийского журналиста (цитата по Kurir).
Президент Сербии добавил, что в будущем продолжит участвовать в политической жизни, но сейчас не станет говорить, какую позицию займет.
В отличие от сербского лидера, который открыто заявил, что не станет менять конституцию ради сохранения власти, белорусский диктатор Александр Лукашенко за три десятилетия правления переписывал ее под себя несколько раз. Каждый раз это сопровождалось фальсифицированными «референдумами», подавлением протестов и зачисткой политического поля. Так Лукашенко последовательно ликвидировал ограничения по срокам и обеспечил себе возможность оставаться у власти пожизненно.