закрыть
13 августа 2025, среда, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Sony полностью ушла из России

3
  • 13.08.2025, 18:18
  • 1,102
Sony полностью ушла из России

Компания закрыла все проекты, присоединившись к санкциям против Кремля.

Японский транснациональный техногигант Sony окончательно свернул работу в России, ликвидировав местное подразделение. Компания «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» прекратила существование 11 августа, следует из данных ЕГРЮЛ. За несколько дней до этого ей исполнилось 18 лет. Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 года. До этого Sony пыталась уничтожить свое представительство в 2023 году, но ей отказали. В последние годы «дочка» компании распродавала остатки товаров и занималась сервисной поддержкой устройств, сообщает The Moscow Times.

Sony решила уйти из России после ее вторжения в Украину и в числе первых поддержала санкции. В марте 2022 были прекращены поставки консолей и остановлена работа PlayStation Store. Одновременно компания пожертвовала $2 млн на поддержку пострадавших от войны украинцев через ООН и Save the Children. Также весной Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении показов своих фильмов в России. Вслед за этим остановила деятельность Sony Music, окончательный уход которой состоялся 8 сентября 2022 года: зарубежные каталоги были удалены из российских стриминг-сервисов, а местное подразделение стало независимым лейблом под названием Kiss Koala, позже переименованным в Koala Music. В феврале 2024 года Sony начала закрывать свои фирменные магазины в России из-за прекращения поставок, процесс завершился к лету.

До войны бизнес корпорации в РФ был прибыльным. После запуска процедуры ухода дела ожидаемо пошли на спад. В 2022 году чистый убыток составил 1,43 млрд рублей, в 2023-ем — 530,2 млн рублей. В прошлом году российское подразделение Sony вновь получило прибыль — 111,7 млн рублей. Однако выручка снизилась примерно на 76%, а доход поступал только от гарантийного обслуживания и административной поддержки.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский