Sony полностью ушла из России

Компания закрыла все проекты, присоединившись к санкциям против Кремля.

Японский транснациональный техногигант Sony окончательно свернул работу в России, ликвидировав местное подразделение. Компания «Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус» прекратила существование 11 августа, следует из данных ЕГРЮЛ. За несколько дней до этого ей исполнилось 18 лет. Документы для ликвидации были поданы в Федеральную налоговую службу 10 октября 2024 года. До этого Sony пыталась уничтожить свое представительство в 2023 году, но ей отказали. В последние годы «дочка» компании распродавала остатки товаров и занималась сервисной поддержкой устройств, сообщает The Moscow Times.

Sony решила уйти из России после ее вторжения в Украину и в числе первых поддержала санкции. В марте 2022 были прекращены поставки консолей и остановлена работа PlayStation Store. Одновременно компания пожертвовала $2 млн на поддержку пострадавших от войны украинцев через ООН и Save the Children. Также весной Sony Pictures Entertainment объявила о прекращении показов своих фильмов в России. Вслед за этим остановила деятельность Sony Music, окончательный уход которой состоялся 8 сентября 2022 года: зарубежные каталоги были удалены из российских стриминг-сервисов, а местное подразделение стало независимым лейблом под названием Kiss Koala, позже переименованным в Koala Music. В феврале 2024 года Sony начала закрывать свои фирменные магазины в России из-за прекращения поставок, процесс завершился к лету.

До войны бизнес корпорации в РФ был прибыльным. После запуска процедуры ухода дела ожидаемо пошли на спад. В 2022 году чистый убыток составил 1,43 млрд рублей, в 2023-ем — 530,2 млн рублей. В прошлом году российское подразделение Sony вновь получило прибыль — 111,7 млн рублей. Однако выручка снизилась примерно на 76%, а доход поступал только от гарантийного обслуживания и административной поддержки.

