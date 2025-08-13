закрыть
США запустили на орбиту навигационный спутник впервые за почти 50 лет

  • 13.08.2025, 21:39
Спутник призван испытать ключевые технологии для будущих военных систем GPS.

Пентагон вывел на орбиту аппарат NTS-3 с помощью новой ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance. Запуск осуществлен со стартовой площадки на мысе Канаверал. Спутник стоимостью около $250 млн, разработанный компанией L3Harris, призван испытать ключевые технологии для будущих военных систем GPS, сообщает Defence One.

В ходе миссии специалисты оценят работу управляемой антенны для передачи сигналов в условиях помех, автономную работу без команд с Земли, возможность удаленного перепрограммирования ПО и защиту от спуфинга — кибератаки, при которой имитируется сигнал спутника для обмана приемника конечного пользователя фальшивыми данными. Как отмечают в Пентагоне, цель запуска — повышение устойчивости военной навигации и создание качественно новых возможностей для более точного позиционирования приемников сигнала.

В отличие от обычных спутников GPS, находящихся на средней околоземной орбите, NTS-3 выведен на геостационарную орбиту. Ключевой эксперимент — отработка концепции многоорбитальной группировки с совместным использованием сигналов с разных высот. Миссия продлится около года, в реальных операциях спутник задействован не будет.

