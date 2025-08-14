Лукашенко выводит награбленные деньги из Беларуси 11 14.08.2025, 13:18

Возможно перемирие не несет ничего хорошего диктатору.

Ситуация настолько альтернативно стабильная, что Лукашенко решил срочно встретиться с главой Нацбанка Романом Головченко, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Накануне американско-роccийского саммита пришлось очень срочно обсуждать финансы. Судя по картинке из кабинета (и не только), встреча носила достаточно экстренный характер. Нет традиционных папок с документами, а в руках пара листков с несколькими абзацами текста очень крупным шрифтом.

Вопрос, в общем-то, один: как ускорить вывод денег в безопасные гавани? Наряду с ускорением стройки нужны более надёжные механизмы вывода. Для этих целей сгодится и крипта, которая под плотным колпаком государства.

Перемирие не несёт ничего хорошего Лукашенко. Его хунте тем более.

Провокации накануне саммита все так же возможны, однако к желаемому результату не приведут.

