ВСУ окружили и взяли в котел россиян, прорвавшихся к Доброполью 14.08.2025, 14:57

1,036

Идет ликвидация и зачистка.

Украинские войска взяли в окружение российские подразделения, которые ранее прорвались в район Доброполья Донецкой области.

По данным как украинских, так и российских источников, на протяжении последних двух суток идет ликвидация и зачистка этих сил, пишет «Диалог.UA».

Согласно поступающей от источников информации, фактически россияне бросили своих в котел на верную гибель. Российские Telegram-каналы подтверждают тревожную для армии РФ ситуацию. PR-акция Москвы, судя по всему, обернулась катастрофой. ВСУ оперативно развернули резервы, взяли россиян в котёл и начали сужать кольцо, зачищая оккупантов.

По словам украинского бойца с позывным «Бахмутський Демон», на направлении действуют бойцы НГУ «Азов», которые оперативно прибыли на участок прорыва. Военный эксперт Александр Коваленко также отмечает высокую эффективность «Азова» на участке фронта.

«Пацики из «Азова» творят чудеса. Подробности позже. Короче, имеем пленных россиян, которые вчера такие бравые рвались вперед в деревни и совершили прорыв возле Доброполья, о котором трубили отовсюду», - пишет он.

Командование 1-го корпуса НГУ «Азов» официально сообщило, что за последние двое суток в зоне их ответственности уничтожено 151 российский военнослужащий, более 70 получили ранения, а 8 взяты в плен. Бои продолжаются, ведётся зачистка в районах, где противник оказался в оперативном окружении.

По оценкам аналитиков, российские силы, продвинувшиеся примерно на 16 км, оказались без эвакуации, продовольствия и воды, подвергаясь ударам со всех направлений. Даже российские военные телеграм-каналы признают факт окружения.

