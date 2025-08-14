Politico: WhatsApp ответил Путину 14.08.2025, 17:18

3,070

Meta отказывается ограничивать звонки в России.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, заявил, что продолжит работу в России, несмотря на попытки властей ограничить его функционал, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает госагентство ТАСС, Роскомнадзор начал принимать меры по блокировке голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram. В ведомстве заявили, что это делается «для противодействия преступникам» и на основании материалов правоохранительных органов.

В ответ WhatsApp подчеркнул, что использует сквозное шифрование, защищающее переписку и звонки от вмешательства властей. «Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить доступ к сервису во всем мире, включая Россию», — заявили в компании, отметив, что именно защищенность переписки стала причиной попыток блокировки для более чем 100 млн российских пользователей.

Meta уже сталкивалась с ограничениями в России: в 2022 году власти бессрочно заблокировали Facebook после того, как платформа закрыла доступ к российским государственным СМИ. В Meta тогда назвали это цензурой.

Telegram, основанный российским предпринимателем Павлом Дуровым, в свою очередь напомнил о действующих мерах по борьбе с вредоносным контентом, мошенничеством и призывами к насилию, отметив, что также принимает меры по контролю звонков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com