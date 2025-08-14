закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Politico: WhatsApp ответил Путину

  • 14.08.2025, 17:18
  • 3,070
Politico: WhatsApp ответил Путину

Meta отказывается ограничивать звонки в России.

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta, заявил, что продолжит работу в России, несмотря на попытки властей ограничить его функционал, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщает госагентство ТАСС, Роскомнадзор начал принимать меры по блокировке голосовых вызовов в WhatsApp и Telegram. В ведомстве заявили, что это делается «для противодействия преступникам» и на основании материалов правоохранительных органов.

В ответ WhatsApp подчеркнул, что использует сквозное шифрование, защищающее переписку и звонки от вмешательства властей. «Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить доступ к сервису во всем мире, включая Россию», — заявили в компании, отметив, что именно защищенность переписки стала причиной попыток блокировки для более чем 100 млн российских пользователей.

Meta уже сталкивалась с ограничениями в России: в 2022 году власти бессрочно заблокировали Facebook после того, как платформа закрыла доступ к российским государственным СМИ. В Meta тогда назвали это цензурой.

Telegram, основанный российским предпринимателем Павлом Дуровым, в свою очередь напомнил о действующих мерах по борьбе с вредоносным контентом, мошенничеством и призывами к насилию, отметив, что также принимает меры по контролю звонков.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников