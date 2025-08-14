закрыть
14 августа 2025, четверг, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На продажу выставили необычное серийное авто для доставки пиццы

  • 14.08.2025, 17:57
На продажу выставили необычное серийное авто для доставки пиццы

Напоминает футуристический космолет.

В США обнаружили оригинальный Tritan A2 1984 года. Трехколесное авто, которое напоминает звездолет, создали специально для службы доставки пиццы и даже производили серийно.

Сейчас футуристический Tritan A2 Aero Car выставили на продажу. Об уникальном авто рассказали на сайте онлайн аукциона Bring a Trailer. Футуристические авто для доставки пиццы, конечно, привлекали к себе внимание, но оказались очень непрактичными. Из-за плохой обзорности, низкого клиренса и сложности посадки и высадки пиццерия Domino's к 1988 году от них отказалась.

Конкретно это авто оснастили новым 670-кубовым двигателем V2, однако оригинальный мотор остался и продается в комплекте с ним.).

Tritan A2 Aero Car — единственная в мире модель авто, созданная специально для доставки пиццы. В 1985 году по заказу сети пиццерий Domino's в штате Мичиган изготовили небольшую серию из 10 необычных трехколесных машин.

Tritan A2 Aero Car — творение конструкторов Джеймса и Дугласа Амики. С 60-х годов они создавали обтекаемые трехколесные автомобили.

Внешне авто для доставки пиццы напоминает звездолет из фантастического фильма. У него аэродинамический дизайн с выраженным узким «носом» и антикрылом сзади. Вместо дверей — сдвижной колпак, как в самолетах.

Интересно, что коэффициент лобового сопротивления Tritan A2 Aero Car — всего 0,15. Для сравнения: у самого обтекаемого авто современности Mercedes EQS он выше — 0,20. В салоне установили одно кресло, а за ним появился отсек с термоизоляцией, который позволял сохранять пиццу теплой.

Двигатель Tritan A2 Aero Car также оригинальный — роторно-поршневой объемом 440 куб. см. Его мощность — всего 30 сил, однако благодаря инновационной аэродинамике авто способно развить 153 км/ч и расходует всего 2,9 л на 100 км.

Футуристические авто для доставки пиццы, конечно, привлекали к себе внимание, но оказались очень непрактичными. Из-за плохой обзорности, низкого клиренса и сложности посадки и высадки пиццерия Domino's к 1988 году от них отказалась.

Конкретно это авто оснастили новым 670-кубовым двигателем V2, однако оригинальный мотор остался и продается в комплекте с ним.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников