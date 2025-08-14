На продажу выставили необычное серийное авто для доставки пиццы 14.08.2025, 17:57

Напоминает футуристический космолет.

В США обнаружили оригинальный Tritan A2 1984 года. Трехколесное авто, которое напоминает звездолет, создали специально для службы доставки пиццы и даже производили серийно.

Сейчас футуристический Tritan A2 Aero Car выставили на продажу. Об уникальном авто рассказали на сайте онлайн аукциона Bring a Trailer. Футуристические авто для доставки пиццы, конечно, привлекали к себе внимание, но оказались очень непрактичными. Из-за плохой обзорности, низкого клиренса и сложности посадки и высадки пиццерия Domino's к 1988 году от них отказалась.

Конкретно это авто оснастили новым 670-кубовым двигателем V2, однако оригинальный мотор остался и продается в комплекте с ним.).

Tritan A2 Aero Car — единственная в мире модель авто, созданная специально для доставки пиццы. В 1985 году по заказу сети пиццерий Domino's в штате Мичиган изготовили небольшую серию из 10 необычных трехколесных машин.

Tritan A2 Aero Car — творение конструкторов Джеймса и Дугласа Амики. С 60-х годов они создавали обтекаемые трехколесные автомобили.

Внешне авто для доставки пиццы напоминает звездолет из фантастического фильма. У него аэродинамический дизайн с выраженным узким «носом» и антикрылом сзади. Вместо дверей — сдвижной колпак, как в самолетах.

Интересно, что коэффициент лобового сопротивления Tritan A2 Aero Car — всего 0,15. Для сравнения: у самого обтекаемого авто современности Mercedes EQS он выше — 0,20. В салоне установили одно кресло, а за ним появился отсек с термоизоляцией, который позволял сохранять пиццу теплой.

Двигатель Tritan A2 Aero Car также оригинальный — роторно-поршневой объемом 440 куб. см. Его мощность — всего 30 сил, однако благодаря инновационной аэродинамике авто способно развить 153 км/ч и расходует всего 2,9 л на 100 км.

