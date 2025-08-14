Сырский: Более 276 тысяч военных потеряла РФ с начала года

Сырский: Более 276 тысяч военных потеряла РФ с начала года1
- 14.08.2025, 18:34
Главком ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессиональную боевую работу.
С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.
Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу», - написал он.