Сырский: Более 276 тысяч военных потеряла РФ с начала года

  • 14.08.2025, 18:34
Сырский: Более 276 тысяч военных потеряла РФ с начала года

Главком ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессиональную боевую работу.

С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу», - написал он.

