Сырский: Более 276 тысяч военных потеряла РФ с начала года 1 14.08.2025, 18:34

Главком ВСУ поблагодарил украинских защитников за профессиональную боевую работу.

С начала года потери российских оккупантов в живой силе достигли более 276 тысяч военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«С начала года Силы обороны Украины уже поразили 1432 танка и 3087 боевых бронированных машин врага. Потери оккупантов и живой силы составили 276 300 человек.

Спасибо защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу», - написал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com