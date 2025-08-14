закрыть
14 августа 2025, четверг
Россияне потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного

  • 14.08.2025, 19:10
Россияне потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного

На поверхности моря найдены обломки российского истребителя.

Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Средствами разведки ВМС ВСУ был получен радиоперехват о потере связи с самолетом оккупантов Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.

Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.

В ВМС уточнили, что оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

Пилоты пока не обнаружены.

