Россияне потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного

Россияне потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного6
- 14.08.2025, 19:10
На поверхности моря найдены обломки российского истребителя.
Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
Средствами разведки ВМС ВСУ был получен радиоперехват о потере связи с самолетом оккупантов Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.
Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.
В ВМС уточнили, что оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.
Пилоты пока не обнаружены.