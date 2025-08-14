Россияне потеряли истребитель Су-30СМ в районе Змеиного 6 14.08.2025, 19:10

3,612

На поверхности моря найдены обломки российского истребителя.

Россия могла потерять свой истребитель Су-30СМ, который выполнял задачи в Черном море. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.

Средствами разведки ВМС ВСУ был получен радиоперехват о потере связи с самолетом оккупантов Су-30СМ, который выполнял задачи юго-восточнее острова Змеиный.

Истребитель, вероятно, упал по неустановленным причинам.

В ВМС уточнили, что оккупанты проводят поисково-спасательную операцию. По предварительной информации, на поверхности моря найдены обломки самолета.

Пилоты пока не обнаружены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com