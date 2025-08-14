закрыть
Нетаньяху назвал пять принципов для победы Израиля в Газе

  • 14.08.2025, 21:08
В их числе полное разоружение ХАМАС и возвращение всех заложников.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «пять ключевых принципов» для завершения конфликта в секторе Газа. Его слова передает советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман.

«Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова «победа», — сказал Нетаньяху.

Среди «ключевых принципов» — «полное разоружение ХАМАС», «возвращение всех заложников», «полная демилитаризация сектора», «израильский контроль над безопасностью в секторе Газа» и «создание альтернативного гражданского управления».

Часть «принципов» была озвучена ранее. В частности, Нетаньяху заявлял, что Израиль не собирается аннексировать сектор Газа после окончания конфликта с ХАМАС и хочет передать контроль над регионом временному органу управления, но будет следить за безопасностью в секторе. Также он отмечал, что после завершения войны будет создан «периметр безопасности», чтобы регион не представлял угрозу Израилю.

Мирные переговоры между сторонами зашли в тупик. Израиль считает, что ХАМАС не показывает желания идти на перемирие, а ХАМАС требует улучшения гуманитарной ситуации. The Jerusalem Post со ссылкой на источник, причастный к переговорам, писала, что Израилю и США могут понадобиться месяцы для подготовки новой сделки с палестинской группировкой.

