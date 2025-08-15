Совместный электромобиль Honda и Sony запущен в производство
- 15.08.2025, 2:52
Электромобиль ориентирован на поклонников технологий.
Четыре года после объявления планов Sony по созданию собственного электромобиля, модель Afeela 1 перешла на этап предсерийного производства, сообщает T3. Это означает, что сейчас выпускаются образцы для финальных тестов перед стартом массовых поставок.
Производством занимается Honda на своем заводе в Ист-Либерти, штат Огайо (США). Такой подход позволяет Sony избежать затрат на строительство собственных автозаводов, в отличие от некоторых стартапов, которые пользуются услугами контрактных производителей.
Технические характеристики включают два электромотора по 240 л.с., батарею на 91 кВт·ч, запас хода около 480 км и скорость зарядки до 150 кВт.
Электромобиль ориентирован на поклонников технологий. Он оснащен 40 датчиками (лидар, радар, ультразвуковые сенсоры, камеры), мощным вычислительным блоком и расширенными мультимедийными возможностями. Среди них — активное шумоподавление, аудиосистема с объемным звуком, панорамный дисплей на всю ширину панели приборов, экраны для задних пассажиров и цифровые зеркала.