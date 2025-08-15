В Ледовом дворце в Гомеле произошел пожар 15.08.2025, 3:59

Загорелось помещение сушилки.

14 августа вечером в Гомеле в Ледовом дворце на улице Мазурова произошел пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило через систему «Маланка».

Оказалось, что загорелось помещение сушилки. Пожарные ликвидировали огонь с помощью огнетушителя. Из здания самостоятельно вышли четыре человека, пострадавших нет.

В результате происшествия повреждены теплогенераторная установка и спортивная экипировка. Причины возгорания выясняются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com