В Ледовом дворце в Гомеле произошел пожар
- 15.08.2025, 3:59
Загорелось помещение сушилки.
14 августа вечером в Гомеле в Ледовом дворце на улице Мазурова произошел пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило через систему «Маланка».
Оказалось, что загорелось помещение сушилки. Пожарные ликвидировали огонь с помощью огнетушителя. Из здания самостоятельно вышли четыре человека, пострадавших нет.
В результате происшествия повреждены теплогенераторная установка и спортивная экипировка. Причины возгорания выясняются.