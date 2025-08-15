закрыть
В Ледовом дворце в Гомеле произошел пожар

  • 15.08.2025, 3:59
В Ледовом дворце в Гомеле произошел пожар

Загорелось помещение сушилки.

14 августа вечером в Гомеле в Ледовом дворце на улице Мазурова произошел пожар. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило через систему «Маланка».

Оказалось, что загорелось помещение сушилки. Пожарные ликвидировали огонь с помощью огнетушителя. Из здания самостоятельно вышли четыре человека, пострадавших нет.

В результате происшествия повреждены теплогенераторная установка и спортивная экипировка. Причины возгорания выясняются.

