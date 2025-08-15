ISW: ВСУ оттеснили противника в важной точке

ISW: ВСУ оттеснили противника в важной точке1
- 15.08.2025, 8:30
Украинские силы шаг за шагом продвигаются на одном из самых сложных направлений.
Украинским военным успешно удалось осуществить определенное продвижение на Лиманском направлении, о чем сообщил американский Институт изучения войны (ISW) в своем очередном отчете.
По данным аналитиков, это подтверждается геолокационными видео, обнародованными 14 августа, которые демонстрируют продвижение ВСУ в южной части села Торское, расположенного к востоку от Лимана.
В то же время ISW приводит и данные из российских источников: они утверждают, что их войска продвинулись к северу от Среднего и примерно на полкилометра в пределах Шандриголово, оба населенных пункта к северо-западу от Лимана. Однако американские аналитики отмечают, что подтверждения этим утверждениям у них нет.
Представитель украинской бригады, которая воюет в этом секторе, сообщил, что РФ стянула значительные силы на Лиманском направлении и постоянно пополняет резервы.
По его словам, российские подразделения перед отправкой на фронт проходят только месячную подготовку и действуют в составе небольших огневых групп по 2-4 пехотинца. Кроме того, беспилотники противника контролируют территорию на глубину до 15-20 км.
В Генштабе ВСУ отметили, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 российских атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголовое, Колодязи, Карповка. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
«Россия нанесла 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб, привлекла 1673 дроны-камикадзе и осуществила 3692 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов», - говорится в сообщении.