Появились фото потопленной баржи «Оля-4», которая везла компоненты «Шахедов» 4 15.08.2025, 14:23

4,564

Российский сухогруз получил серьезные повреждения.

В результате атаки 14 беспилотников утонул российский корабль «Порт Оля 4», который привез в Российскую Федерацию груз компонентов для дронов-камикадзе «Шахед», пишет «Фокус».

Российский сухогруз «Порт Оля 4» получил серьезные повреждения, говорится в сообщении российского Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ. Источники уверяют, что морской порт на Каспийском море пострадал от атаки десятков беспилотников. При этом намекают, что к инциденту может быть причастен Азербайджан.

РосСМИ заявило, что корабль принадлежал российскому предпринимателю Джамалдину Пашаеву. Согласно данным россиян, по порту на Каспии в Астраханский области якобы ударило 14 дронов, при чем они летели со стороны Азербайджана. Средства ПВО ВС РФ, как уверяют, сбили десяток дронов, но часть все же попала в цель. В канале отдельно отметили, что «официальные структуры информацию не комментируют».

Между тем в Telegram-канале OSINTеров Киберборошно отыскали фото сухогруза «Порт Оля 4» до событий 15 августа и после. Аналитики заметили две характерные точки на бортах и заверили, что, похоже, речь идет именно о нем.

