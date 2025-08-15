Лавров появился на Аляске в странном виде 15 15.08.2025, 15:13

10,664

Видеофакт.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, предположительно, надписью «СССР» на груди.

В сеть попало видео, на котором видно, как министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Предположительно, они образуют слово «СССР».

Как пишут российские СМИ, у Лаврова спросили, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос глава МИД РФ ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com