Лавров появился на Аляске в странном виде

Лавров появился на Аляске в странном виде15
- 15.08.2025, 15:13
Видеофакт.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, предположительно, надписью «СССР» на груди.
В сеть попало видео, на котором видно, как министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Предположительно, они образуют слово «СССР».
Как пишут российские СМИ, у Лаврова спросили, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос глава МИД РФ ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.