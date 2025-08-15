закрыть
15 августа 2025, пятница
Лавров появился на Аляске в странном виде

15
  • 15.08.2025, 15:13
  • 10,664
Лавров появился на Аляске в странном виде

Видеофакт.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в кофте с, предположительно, надписью «СССР» на груди.

В сеть попало видео, на котором видно, как министр выходит из автомобиля в белом свитере и жилете, под которым видно три буквы «с». Предположительно, они образуют слово «СССР».

Как пишут российские СМИ, у Лаврова спросили, бывал ли он на Аляске до этого и нравится ли ему там. На первый вопрос глава МИД РФ ответил утвердительно, а второй оставил без ответа.

