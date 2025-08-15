закрыть
15 августа 2025, пятница, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Венгрии украли запчасти с МиГ-29 на территории военного аэропорта

  • 15.08.2025, 16:14
В Венгрии украли запчасти с МиГ-29 на территории военного аэропорта

Преступникам удалось скрыться незамеченными.

В Венгрии неизвестные лица сняли запчасти с истребителей МиГ-29 на территории военного аэропорта и скрылись незамеченными.

Как сообщает «Европейская правда», об инциденте стало известно венгерским СМИ, после чего в госорганах подтвердили, что ведут расследование по этому поводу.

Первым о случае написало издание Blikk. По данным журналистов, неординарная кража произошла около двух недель назад на территории военного аэропорта Кечкемет неподалеку от Будапешта.

Неизвестные лица пробрались на территорию аэропорта и скрутили детали отсека локатора под носовыми частями МиГ-29.

- В связи с инцидентом возникает ряд вопросов – в частности, как они пробрались на усиленно охраняемую территорию, и этого никто не заметил, – отметили в статье.

Венгрия получила эти истребители – всего 28 штук – в 1993 году, в обмен на российский госдолг. В 2010 году их заменили шведскими Gripen, а «МиГи» потом пытались продать через открытый тендер, но без успеха. Самолеты стояли «целыми», но их состояние все эти годы постепенно деградирует.

В региональном отделе полиции подтвердили журналистам Telex, что ведут расследование в связи с этим инцидентом и не будут сообщать никаких деталей «в интересах расследования». Так же ответили в венгерском Министерстве обороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина