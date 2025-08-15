В Венгрии украли запчасти с МиГ-29 на территории военного аэропорта 15.08.2025, 16:14

Преступникам удалось скрыться незамеченными.

В Венгрии неизвестные лица сняли запчасти с истребителей МиГ-29 на территории военного аэропорта и скрылись незамеченными.

Как сообщает «Европейская правда», об инциденте стало известно венгерским СМИ, после чего в госорганах подтвердили, что ведут расследование по этому поводу.

Первым о случае написало издание Blikk. По данным журналистов, неординарная кража произошла около двух недель назад на территории военного аэропорта Кечкемет неподалеку от Будапешта.

Неизвестные лица пробрались на территорию аэропорта и скрутили детали отсека локатора под носовыми частями МиГ-29.

- В связи с инцидентом возникает ряд вопросов – в частности, как они пробрались на усиленно охраняемую территорию, и этого никто не заметил, – отметили в статье.

Венгрия получила эти истребители – всего 28 штук – в 1993 году, в обмен на российский госдолг. В 2010 году их заменили шведскими Gripen, а «МиГи» потом пытались продать через открытый тендер, но без успеха. Самолеты стояли «целыми», но их состояние все эти годы постепенно деградирует.

В региональном отделе полиции подтвердили журналистам Telex, что ведут расследование в связи с этим инцидентом и не будут сообщать никаких деталей «в интересах расследования». Так же ответили в венгерском Министерстве обороны.

