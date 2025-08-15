ВСУ в Покровске мощно бьют россиян 15.08.2025, 17:03

За последний год противостояние российских и украинских дронов стало более ожесточенным.

Уничтожением российских оккупантов, которым удается прорваться и засесть в Покровске Донецкой области, активно занимаются операторы дронов ВСУ. Чаще всего Силы обороны применяют FPV-дроны.

Об этом Telegraf UA рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев с позывным «Шейх». Он объяснил, что ситуация в городе напоминает ад.

— Скажу откровенно, за три года на войне (за последний год, особенно когда россияне начали развиваться в дроновом направлении), я видел много разного. Но то, что мне сейчас транслирует находящийся в Покровске побратим, мне трудно даже представить их (операторов дронов. — Ред.) количество, их профессионализм, насколько [точно] они попадают, — говорит боец.

По его словам, группы оккупантов, которые прорываются в Покровск уничтожают операторы FPV-дронов, чья оптика хуже, поэтому дает не такую качественную картинку, как разведывательные квадрокоптеры DJI Mavic.

— Представьте, когда в городе находятся и наши войска, и войска противника, [нужно] различить и поразить их. То есть, в Покровске реально полный ад. Все, что шевелится и находится в зоне в зоне видения и поражения, — все поражается, — подытожил Евгений Иевлев.

