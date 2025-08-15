Снайпер ВСУ под Покровском совершил исторический выстрел 15.08.2025, 17:40

2,250

Такого еще не делал никто в мире.

Военный ВСУ, журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры уникального выстрела, совершенного на Покровском направлении обороны. По его словам, 14 августа 2025 года украинский снайпер уничтожил двух российских оккупантов с невероятной дистанции — 4000 метров. Пуля вошла прямо в окно здания, за которым прятались враги.

Видео Бутусов опубликовал на своем канале вTelegram, пишет dialog.ua.

Поражение было достигнуто с помощью искусственного интеллекта, под управлением комплекса беспилотников. Выстрел произведен из снайперской винтовки калибра 14,5 мм Aligator.

Рекордное попадание произошло в зоне ответственности ОТУ «Донецк» на рубеже Покровск — Мирноград. Здесь действует сводный снайперский отряд «Привид», состоящий из восьми взводов, которые выполняют специальные задачи в составе подразделений Сухопутных войск Украины.

Эффективность этой группы впечатляет: только за последний год обороны данного направления снайперы уничтожили почти тысячу российских военных.

Отмечается, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинскому бойцу. В ноябре 2023 года на Херсонщине снайпер СБУ Вячеслав Ковальский, которому тогда было 58 лет, поразил врага с расстояния 3800 метров. Тогда использовалась мультикалиберная винтовка украинского производства Horizon's Lord.

