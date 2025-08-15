Снайпер ВСУ под Покровском совершил исторический выстрел
- 15.08.2025, 17:40
Такого еще не делал никто в мире.
Военный ВСУ, журналист Юрий Бутусов обнародовал кадры уникального выстрела, совершенного на Покровском направлении обороны. По его словам, 14 августа 2025 года украинский снайпер уничтожил двух российских оккупантов с невероятной дистанции — 4000 метров. Пуля вошла прямо в окно здания, за которым прятались враги.
Видео Бутусов опубликовал на своем канале вTelegram, пишет dialog.ua.
Поражение было достигнуто с помощью искусственного интеллекта, под управлением комплекса беспилотников. Выстрел произведен из снайперской винтовки калибра 14,5 мм Aligator.
Рекордное попадание произошло в зоне ответственности ОТУ «Донецк» на рубеже Покровск — Мирноград. Здесь действует сводный снайперский отряд «Привид», состоящий из восьми взводов, которые выполняют специальные задачи в составе подразделений Сухопутных войск Украины.
Эффективность этой группы впечатляет: только за последний год обороны данного направления снайперы уничтожили почти тысячу российских военных.
Отмечается, что предыдущий мировой рекорд также принадлежал украинскому бойцу. В ноябре 2023 года на Херсонщине снайпер СБУ Вячеслав Ковальский, которому тогда было 58 лет, поразил врага с расстояния 3800 метров. Тогда использовалась мультикалиберная винтовка украинского производства Horizon's Lord.