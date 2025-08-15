закрыть
ВСУ зачистили Покровск от российских диверсантов

  • 15.08.2025, 18:48
  2,882
ВСУ зачистили Покровск от российских диверсантов

Видео.

Силы седьмого корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачистили Покровск Донецкой области от вражеских групп и одиночных россиян. Об этом корпус ДШВ сообщил в Facebook.

По словам военных, в городе работают Вооруженные Силы Украины и перемещаются местные жители.

Однако в корпусе отметили: передвижение по городу существенно ограничено, но попасть в Покровск возможно.

14 августа президент Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении в Донецкой области, где несколько дней назад обострилась ситуация.

«Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Есть успехи», – заявил президент.

