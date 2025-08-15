закрыть
15 августа 2025, пятница
Правящая в Мали хунта заявила о срыве попытки госпереворота

  • 15.08.2025, 20:29
Правящая в Мали хунта заявила о срыве попытки госпереворота
Глава военной хунты в Мали Ассими Гоита
Фото: DW

Арестованы десятки солдат и чиновников, в том числе два генерала и бывший губернатор.

Правящая в Мали военная хунта сообщила о срыве попытки госпереворота. Арестованы два генерала, бывший губернатор провинции Мопти, десятки солдат, а также гражданин Франции. Об этом передает в пятницу, 15 августа, DW.

По данным Reuters, под стражу взяты более 30 солдат и чиновников Минобороны Мали. Арестованного гражданина Франции обвинили в работе «на французскую разведку».

Французское агентство AFP оценивает общее число арестованных в 55 человек. По его данным, хунта обвинила «иностранные государства» в попытках дестабилизировать обстановку в Мали, но не назвала конкретную страну.

По сведениям AFP, также взят под стражу экс-премьер-министр Мали Чогель Маига, политика обвиняют в коррупции. Его арест официально не связывают с попыткой госпереворота.

После путча 2021 года в Мали правит военная хунта во главе с переходным президентом Ассими Гоита. В 2022 году Франция начала вывод войск из страны.

Параллельно Бамако выстроил тесные связи с Россией и ЧВК «Вагнер». Ее бойцов в Мали называли «военными консультантами». В июне 2025 года вагнеровцы заявили об уходе из Мали. Наемников не раз обвиняли в убийстве мирных жителей.

