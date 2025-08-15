ВСУ отбросили российские войска под Добропольем 15.08.2025, 21:23

Украинские воины освободили ряд населенных пунктов.

DeepState обновил карту фронта в районе Добрполья. По данным портала, Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска вблизи сел Рубежное, Золотой Колодезь, Веселое, Вольное, Шахово, Никаноровка и Сухецкое, пишет РБК-Украина.

Подразделение «Азов» также подтвердило зачистку ряда населенных пунктов возле Доброполья. Сообщается, что за последние трое суток на этом участке фронта 1-й корпус НГУ «Азов» вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили российское продвижение.

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь. Противник, как утверждается, понес значительные потери в живой силе.

