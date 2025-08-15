закрыть
15 августа 2025, пятница, 21:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбросили российские войска под Добропольем

  • 15.08.2025, 21:23
ВСУ отбросили российские войска под Добропольем

Украинские воины освободили ряд населенных пунктов.

DeepState обновил карту фронта в районе Добрполья. По данным портала, Вооруженным силам Украины удалось отбросить российские войска вблизи сел Рубежное, Золотой Колодезь, Веселое, Вольное, Шахово, Никаноровка и Сухецкое, пишет РБК-Украина.

Подразделение «Азов» также подтвердило зачистку ряда населенных пунктов возле Доброполья. Сообщается, что за последние трое суток на этом участке фронта 1-й корпус НГУ «Азов» вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили российское продвижение.

В результате поисково-ударных действий зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодезь. Противник, как утверждается, понес значительные потери в живой силе.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина