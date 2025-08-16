США назначили нового временного поверенного в Беларуси 1 16.08.2025, 11:49

Майкл Крейдлер

Дипломат уже встретился с одним из освобожденных политзаключенных.

В июле в Беларусь назначили нового поверенного в делах США — Майкла Крейдлера. Об этом сообщается на сайте не действующего посольства США в Беларуси.

Майкл Крейдлер вступил в должность временного поверенного в делах США в Беларуси в июле 2025 года. До этого он работал в Управлении прессы и публичной дипломатии Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. Ранее — в Управлении по делам Центральной Европы Госдепа, а также на зарубежных должностях в Киеве, Исламабаде, Бишкеке, Приштине и Ереване.

Крейдлер имеет степень магистра международных отношений Колумбийского университета и степень бакалавра истории Пенсильванского университета. До прихода на дипломатическую службу Майкл служил волонтером Корпуса мира в Украине. Он владеет русским, украинским и армянским языками.

Крейдлер уже встречался с Алланом Ройо — освобожденным при посредничестве США гражданином Эстонии — 21 июня его вывезли из Беларуси вместе с другими политзаключенными.

