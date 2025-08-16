Новый тренд: Spotify заменяют старыми MP3-плеерами 7 16.08.2025, 14:34

Эти гаджеты ценят за стабильный уровень звука.

Издание Daily Mail обратило внимание на новый тренд в соцсетях. Поколение «Z», или зумеры, начало массово отказываться от дорогостоящих музыкальных стриминговых сервисов в пользу старых MP3-плееров.

Эти гаджеты появились в 90-х, а пик их популярности пришелся на эпоху iPod в 2000-х. Но с появлением смартфонов, многие меломаны перешли на такие стриминговые сервисы, как Spotify или Apple Music. Теперь растущий ценник на подписку подталкивает молодежь к использованию MP3-плееров.

Так, индивидуальный премиум-аккаунт Spotify в Великобритании стоит 11,99 фунтов стерлингов в месяц. При этом некоторые MP3-плееры с внутренней памятью, вмещающей 2000 песен, продаются в интернете всего за 19,99 фунтов стерлингов.

«Я купил себе MP3-плеер с памятью до 64 ГБайт и могу записать на него 12 тыс. песен с неограниченным количеством перемоток. Могу выбрать любую песню, которую хочу послушать, и мне не придется платить 145 фунтов в год», – написал один из пользователей соцсетей.

Другие представители поколения Z отмечают, что их накрыла ностальгическая волна и позитивные вайбы MP3-плееров с проводными наушниками. Никакого интернета, никаких оповещений – только музыка.

