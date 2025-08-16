На границе Беларуси с Польшей — огромные очереди автомобилей и автобусов
- 16.08.2025, 15:11
Среднее время ожидания составляет более 6 суток.
На выезд из Беларуси перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») сохраняется огромная очередь. По данным на 12 часов 16 августа, в ней было 4050 легковых автомобилей и 110 автобусов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.
«Среднее время ожидания пересечения границы в электронной очереди составляет более 6 суток», — сообщает ведомство со ссылкой на ««Белтаможсервис».
На других направлениях ситуация выглядит спокойнее. На литовской границе в полдень зафиксированы 280 легковых и 800 грузовых автомобилей, при этом автобусных очередей не наблюдалось. На границе с Латвией очередей нет.
Госпогранкомитет рекомендует учитывать ситуацию при планировании поездок и рассматривать альтернативные маршруты пересечения границы.