На границе Беларуси с Польшей — огромные очереди автомобилей и автобусов 16.08.2025, 15:11

Среднее время ожидания составляет более 6 суток.

На выезд из Беларуси перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») сохраняется огромная очередь. По данным на 12 часов 16 августа, в ней было 4050 легковых автомобилей и 110 автобусов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«Среднее время ожидания пересечения границы в электронной очереди составляет более 6 суток», — сообщает ведомство со ссылкой на ««Белтаможсервис».

На других направлениях ситуация выглядит спокойнее. На литовской границе в полдень зафиксированы 280 легковых и 800 грузовых автомобилей, при этом автобусных очередей не наблюдалось. На границе с Латвией очередей нет.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать ситуацию при планировании поездок и рассматривать альтернативные маршруты пересечения границы.

