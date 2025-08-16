закрыть
16 августа 2025, суббота, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На границе Беларуси с Польшей — огромные очереди автомобилей и автобусов

  • 16.08.2025, 15:11
На границе Беларуси с Польшей — огромные очереди автомобилей и автобусов

Среднее время ожидания составляет более 6 суток.

На выезд из Беларуси перед пунктом пропуска «Брест» («Тересполь») сохраняется огромная очередь. По данным на 12 часов 16 августа, в ней было 4050 легковых автомобилей и 110 автобусов. Об этом сообщили в Госпогранкомитете.

«Среднее время ожидания пересечения границы в электронной очереди составляет более 6 суток», — сообщает ведомство со ссылкой на ««Белтаможсервис».

На других направлениях ситуация выглядит спокойнее. На литовской границе в полдень зафиксированы 280 легковых и 800 грузовых автомобилей, при этом автобусных очередей не наблюдалось. На границе с Латвией очередей нет.

Госпогранкомитет рекомендует учитывать ситуацию при планировании поездок и рассматривать альтернативные маршруты пересечения границы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина