США направят атомную подлодку в еще один регион 16.08.2025, 18:11

А также 4000 морпехов.

США также направляют более 4000 морских пехотинцев и моряков в воды Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках усиленных действий по борьбе с наркокартелями.

Об этом сообщает CNN.

Один из чиновников рассказал, что развертывание амфибийной группы готовности «Иво Джима» (флагманский корабль) и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в составе Южного командования США является частью более масштабной передислокации военных сил в зоне ответственности SOUTHCOM, которая продолжается уже три недели.

В рамках миссии Южному командованию также передадут атомную ударную подводную лодку, дополнительный разведывательный самолет P-8 Poseidon, несколько эсминцев и ракетный крейсер.

«(Дополнительные средства — ред.) направлены на устранение угроз национальной безопасности США со стороны специально обозначенных наркотеррористических организаций в регионе», — сказал третий источник.

Один из собеседников СМИ подчеркнул, что наращивание военной мощи пока носит преимущественно демонстративный характер и направлено скорее на подачу сигнала, чем на реальное проведение точечных ударов по картелям.

