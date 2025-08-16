закрыть
16 августа 2025, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Внук Индиры Ганди стал лидером протестов в Индии

1
  • 16.08.2025, 19:15
  • 2,334
Внук Индиры Ганди стал лидером протестов в Индии
Рахул Ганди

Он обвиняет премьера страны в фальсификациях.

Лидер Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди, внук Индиры Ганди, обвинил избирательную комиссию Индии в содействии победе партии премьер-министра Нарендры Моди на выборах в парламент в 2024 году, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

На пресс-конференции Ганди заявил, что в ключевых округах выборочные списки были изменены в пользу партии Моди. Анализ данных якобы выявил более 100 тысяч подозрительных записей избирателей в двух округах. Среди нарушений — дублирующиеся и фиктивные адреса, массовые регистрации на одну квартиру, недействительные фотографии и ошибки в новых формах регистрации.

По словам Ганди, такие махинации подрывают принцип «один человек — один голос». Он также критиковал отказ комиссии предоставлять цифровые списки и ограниченный доступ к видеонаблюдению на избирательных участках. Оппозиционный блок организовал протест в столице, призывая парламент созвать заседание для обсуждения выдвинутых обвинений. Ганди был задержан в Нью-Дели в понедельник вместе с другими лидерами оппозиции, когда они направлялись к офису Избирательной комиссии Индии (ECI), чтобы выразить протест.

«Эта борьба не политическая; эта борьба направлена на спасение Конституции», — заявил Ганди после задержания.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина