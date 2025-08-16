Внук Индиры Ганди стал лидером протестов в Индии

Внук Индиры Ганди стал лидером протестов в Индии1
- 16.08.2025, 19:15
- 2,334
Он обвиняет премьера страны в фальсификациях.
Лидер Индийского национального конгресса (ИНК) Рахул Ганди, внук Индиры Ганди, обвинил избирательную комиссию Индии в содействии победе партии премьер-министра Нарендры Моди на выборах в парламент в 2024 году, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).
На пресс-конференции Ганди заявил, что в ключевых округах выборочные списки были изменены в пользу партии Моди. Анализ данных якобы выявил более 100 тысяч подозрительных записей избирателей в двух округах. Среди нарушений — дублирующиеся и фиктивные адреса, массовые регистрации на одну квартиру, недействительные фотографии и ошибки в новых формах регистрации.
По словам Ганди, такие махинации подрывают принцип «один человек — один голос». Он также критиковал отказ комиссии предоставлять цифровые списки и ограниченный доступ к видеонаблюдению на избирательных участках. Оппозиционный блок организовал протест в столице, призывая парламент созвать заседание для обсуждения выдвинутых обвинений. Ганди был задержан в Нью-Дели в понедельник вместе с другими лидерами оппозиции, когда они направлялись к офису Избирательной комиссии Индии (ECI), чтобы выразить протест.
«Эта борьба не политическая; эта борьба направлена на спасение Конституции», — заявил Ганди после задержания.