Си Цзиньпин пообещал Трампу, что Китай не вторгнется на Тайвань
- 16.08.2025, 20:36
Но есть нюанс.
Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин лично пообещал ему, что Китай не будет вторгаться на Тайвань в период его президентства, сообщает «Радио Свобода».
Вместе с тем, по словам Трампа, китайский лидер отметил, что «Китай очень терпелив».
Официальные власти Китая ранее неоднократно заявляли, что вопрос Тайваня — один из самых важных в китайско-американских отношениях. Пекин настаивает на соблюдении принципа «одного Китая».
Пекин считает Тайвань своей провинцией. МИД КНР утверждает, что воссоединение острова с материковым Китаем — общая тенденция и историческая неизбежность. Пекин также допускал силовой сценарий для присоединения Тайваня.