16 августа 2025, суббота, 20:49
Си Цзиньпин пообещал Трампу, что Китай не вторгнется на Тайвань

  • 16.08.2025, 20:36
Си Цзиньпин пообещал Трампу, что Китай не вторгнется на Тайвань
Си Цзиньпин

Но есть нюанс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин лично пообещал ему, что Китай не будет вторгаться на Тайвань в период его президентства, сообщает «Радио Свобода».

Вместе с тем, по словам Трампа, китайский лидер отметил, что «Китай очень терпелив».

Официальные власти Китая ранее неоднократно заявляли, что вопрос Тайваня — один из самых важных в китайско-американских отношениях. Пекин настаивает на соблюдении принципа «одного Китая».

Пекин считает Тайвань своей провинцией. МИД КНР утверждает, что воссоединение острова с материковым Китаем — общая тенденция и историческая неизбежность. Пекин также допускал силовой сценарий для присоединения Тайваня.

