Из российского плена вернулся последний защитник Змеиного 16.08.2025, 22:15

Трогательные кадры.

В родной город Измаил, что в Одесской области, вернулся из российского плена последний остававшийся там защитник острова Змеиный — украинский военнослужащий Виталий Гиренко.

Об этом 16 августа сообщает «Суспільне».

Гиренко обменяли23 июля — во время девятого этапа возвращения пленных в рамках встречи делегаций Украины и страны-агрессора РФ в Стамбуле — и несколько недель он проходил реабилитацию.

В российском плену защитник Змеиного провел почти три с половиной года.

Фото: Суспільне.Одесса

Фото: Суспільне.Одесса

Фото: Суспільне.Одесса

«Наконец все это закончилось, плен и первое привыкание. Вчера впервые в море искупался. Уже привыкаю к людям. Но еще не полностью. Так что все нормально, все идет своим чередом», — рассказал он журналистам.

