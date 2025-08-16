Из российского плена вернулся последний защитник Змеиного
- 16.08.2025, 22:15
Трогательные кадры.
В родной город Измаил, что в Одесской области, вернулся из российского плена последний остававшийся там защитник острова Змеиный — украинский военнослужащий Виталий Гиренко.
Об этом 16 августа сообщает «Суспільне».
Гиренко обменяли23 июля — во время девятого этапа возвращения пленных в рамках встречи делегаций Украины и страны-агрессора РФ в Стамбуле — и несколько недель он проходил реабилитацию.
В российском плену защитник Змеиного провел почти три с половиной года.
«Наконец все это закончилось, плен и первое привыкание. Вчера впервые в море искупался. Уже привыкаю к людям. Но еще не полностью. Так что все нормально, все идет своим чередом», — рассказал он журналистам.