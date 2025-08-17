Протесты в Сербии переросли в масштабные столкновения
- 17.08.2025, 8:44
- 1,606
Протестующие жгут флаги правящей партии.
В Сербии продолжаются массовые акции протеста. Протестующие жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Есть задержанные.
Об этом сообщает KoSSev и телеканал N1.
Столкновения между митингующими и полицией вечером 16 августа произошли в Белграде, Нови-Саде и Валево. Акция получила название «Сербию невозможно успокоить».
В Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.
В Белграде протестующие забросали пиротехникой офис правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) и сожгли партийный флаг.
Колонна протестующих в Нови-Саде разбила бутылками окна в офисе партии.
Несколько сотен жителей города Горни-Милановац забросали туалетной бумагой здание Сербской прогрессивной партии.
По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек.