17 августа 2025, воскресенье
Протесты в Сербии переросли в масштабные столкновения

  • 17.08.2025, 8:44
  • 1,606
Протесты в Сербии переросли в масштабные столкновения
Фото: Getty Images

Протестующие жгут флаги правящей партии.

В Сербии продолжаются массовые акции протеста. Протестующие жгут файеры, полиция отвечает слезоточивым газом. Есть задержанные.

Об этом сообщает KoSSev и телеканал N1.

Столкновения между митингующими и полицией вечером 16 августа произошли в Белграде, Нови-Саде и Валево. Акция получила название «Сербию невозможно успокоить».

В Валево полиция разогнала протестующих штурмом, также был применен слезоточивый газ. Местные жители, в том числе и некоторые жители близлежащих домов, бросали пиротехнику в здание жандармерии.

В Белграде протестующие забросали пиротехникой офис правящей Сербской прогрессивной партии (SNS) и сожгли партийный флаг.

Колонна протестующих в Нови-Саде разбила бутылками окна в офисе партии.

Несколько сотен жителей города Горни-Милановац забросали туалетной бумагой здание Сербской прогрессивной партии.

По данным главы МВД страны Ивицы Дачича, по состоянию на 16 августа в результате протестов пострадали шесть сотрудников полиции, были задержаны 38 человек.

