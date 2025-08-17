Lamborghini показала новый гибридный гиперкар 17.08.2025, 10:33

Он стоит более трех млн евро.

Компания Lamborghini официально представила лимитированный гибридный суперкар Fenomeno. Его главное отличие от базовой модели Revuelto - серьезно переработанная внешность, сообщает пресс-служба компании.

Так, Lamborghini Fenomeno имеет оригинальные внешние панели кузова, изготовленные из углепластика. Изменена конфигурация воздуховодов, появилась другая светотехника. Венчает образ оригинальная углепластиковая крышка моторного отсека.

Что спрятано в салоне

Салон Lamborghini Fenomeno выглядит почти серийным, ведь руль, панель приборов, центральная консоль и экран для пассажира без изменений перешли из купе Revuelto. Зато появилась черно-желтая отделка салона кожей и алькантарой, а также оригинальная графика медиасистемы и приборов.

Силовая установка новинки

Гибридная силовая установка гиперкара доработана: например, атмосферный мотор V12 на 6,5 л форсирован со стандартных 825 до 845 л.с. Емкость литий-ионного тягового аккумулятора увеличена с 3,8 до 7 кВт*ч, что улучшило электрическую дальнобойность авто до 20 км.

Электрическая составляющая авто состоит из электродвигателя в восьмиступенчатом «роботе» и двух электромоторов на передней оси. Совокупная отдача силовой установки Lamborghini Fenomeno - 1080 л.с. В результате разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с.

Известно, что гиперкар Lamborghini Fenomeno будет выпущен тиражом 29 экземпляров, и каждый из них, по предварительной информации, будет стоить не менее 3,5 млн долларов.

