Еще один белорусский перевозчик отменил рейсы в Вильнюс
- 17.08.2025, 12:13
Возможностей доехать до столицы Литвы становится все меньше.
Могилевский перевозчик «Автосевлад» отменил рейсы из Могилева в Вильнюс через Минск, сообщает Infotrans Media Belarus.
Отменен рейс на 9:30 из Могилева, который в 12:15 отправляется из Минска.
Обратно не будет рейса на 15:40 из Вильнюса в Могилев. Он также идет через Минск.
Сервис по продаже билетов Infobus.by возвращает полную стоимость отмененных рейсов.
С какой даты отменены рейсы, не сообщается.
С 12 августа пассажиры, которые ездят между Минском и Вильнюсом, столкнулись с резким сокращением количества рейсов. Причина — ограничения, введенные литовским правительством еще в 2024 году в рамках режима чрезвычайного положения, но теперь начали применяться значительно строже.
Частично рейсы отменили литовский перевозчик Eurolines и белорусский «Минсктранс».