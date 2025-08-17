Еще один белорусский перевозчик отменил рейсы в Вильнюс 17.08.2025, 12:13

2,014

Возможностей доехать до столицы Литвы становится все меньше.

Могилевский перевозчик «Автосевлад» отменил рейсы из Могилева в Вильнюс через Минск, сообщает Infotrans Media Belarus.

Отменен рейс на 9:30 из Могилева, который в 12:15 отправляется из Минска.

Обратно не будет рейса на 15:40 из Вильнюса в Могилев. Он также идет через Минск.

Сервис по продаже билетов Infobus.by возвращает полную стоимость отмененных рейсов.

С какой даты отменены рейсы, не сообщается.

С 12 августа пассажиры, которые ездят между Минском и Вильнюсом, столкнулись с резким сокращением количества рейсов. Причина — ограничения, введенные литовским правительством еще в 2024 году в рамках режима чрезвычайного положения, но теперь начали применяться значительно строже.

Частично рейсы отменили литовский перевозчик Eurolines и белорусский «Минсктранс».

