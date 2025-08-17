закрыть
17 августа 2025, воскресенье, 16:16
Путин позвонил Лукашенко

  17.08.2025, 15:33
Путин позвонил Лукашенко

Диктаторы обсудили результаты саммита на Аляске.

Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, во время которого, среди прочего, проинформировал о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

«Путин во время разговора с Лукашенко подробно проинформировал коллегу о результатах саммита Россия - США», - говорится в сообщении росСМИ.

Кроме того отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе с учетом переговоров на Аляске, а также двусторонние отношения.

