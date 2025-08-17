Путин позвонил Лукашенко

Путин позвонил Лукашенко4
- 17.08.2025, 15:33
- 2,926
Диктаторы обсудили результаты саммита на Аляске.
Российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, во время которого, среди прочего, проинформировал о встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
«Путин во время разговора с Лукашенко подробно проинформировал коллегу о результатах саммита Россия - США», - говорится в сообщении росСМИ.
Кроме того отмечается, что стороны обсудили ситуацию в регионе с учетом переговоров на Аляске, а также двусторонние отношения.