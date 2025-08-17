Украинские операторы дронов уничтожили самый современный российский танк 1 17.08.2025, 15:42

1,632

Видеофакт.

Операторы группировки Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили самый современный российский танк с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М «Прорыв». Об этом 17 августа сообщает командование СБС ВСУ.

Это самый современный и дорогой танк вооруженных сил страны-агрессора России, который был принят на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет приблизительно $4,5 млн., отметили в СБС.

Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, скрытый в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», боевую бронированную машину «Тигр» и грузовой автомобиль «КАМАЗ».

Операцию на одном из основных направлений фронта выполнили операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com