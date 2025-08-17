Украинские операторы дронов уничтожили самый современный российский танк

Украинские операторы дронов уничтожили самый современный российский танк1
- 17.08.2025, 15:42
Видеофакт.
Операторы группировки Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили самый современный российский танк с помощью FPV-дронов обездвижили и уничтожили танк Т-90М «Прорыв». Об этом 17 августа сообщает командование СБС ВСУ.
Это самый современный и дорогой танк вооруженных сил страны-агрессора России, который был принят на вооружение в 2020 году. Стоимость одной единицы составляет приблизительно $4,5 млн., отметили в СБС.
Кроме того, точными ударами пилоты полка вывели из строя еще один танк, скрытый в лесополосе, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», боевую бронированную машину «Тигр» и грузовой автомобиль «КАМАЗ».
Операцию на одном из основных направлений фронта выполнили операторы 429-го отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС».