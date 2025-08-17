NYT: Экономика Китая замедляется 1 17.08.2025, 16:42

Инвестиции и потребительские расходы резко сократились.

Экономика Китая в июле замедлила рост, показывают официальные данные, что отражает сложные внутренние и внешние вызовы на фоне напряженности в мировой торговле, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Правительство страны частично связывает замедление с торговой войной с США, хотя на экономику продолжают давить последствия четырехлетнего кризиса на рынке недвижимости. Кроме того, власти намеренно сдерживают развитие заводов, поскольку многие страны вводят пошлины на китайский экспорт.

В июле промышленное производство, розничные продажи и инвестиции показали более слабые результаты, чем ожидали экономисты. Уровень безработицы вырос, так как миллионы молодых выпускников вузов искали работу. Особенно заметным стало снижение темпов роста производства на заводах, хотя правительство сообщало о продолжающемся росте экспорта.

По словам Фу Линхуэя, представителя Национального бюро статистики Китая, в июле сложилась «сложная и суровая международная ситуация» из-за «продолжающегося воздействия протекционизма и односторонних мер» со стороны США. Он также отметил краткосрочное влияние экстремальных погодных явлений, включая наводнения и жару.

Инвестиции в фабрики, офисные здания и другие объекты замедлились еще больше и за первые семь месяцев 2025 года практически не превысили показатели аналогичного периода 2024 года. Промышленное производство выросло на 5,7% в июле по сравнению с прошлым годом, что ниже июньского роста на 6,8%.

При этом экспорт Китая увеличился на 7,2% по сравнению с июлем прошлого года, особенно сильный рост отмечался в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Прямые поставки в США сократились, но все еще превышали импорт из США более чем втрое.

Рынок недвижимости остается слабым: цены на квартиры снижаются, что сдерживает потребительские расходы на автомобили, рестораны и услуги. Розничные продажи в июле выросли лишь на 3,7% в годовом выражении, что значительно ниже ожиданий.

Экономисты считают, что меры правительства по стимулированию спроса пока недостаточны для значительного роста потребительских расходов.

