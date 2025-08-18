Летевший с острова Корфу в Дюссельдорф самолет загорелся в воздухе 18.08.2025, 5:00

На борту находились 273 пассажира.

Пассажирский самолет немецкой авиакомпании Condor, следовавший в субботу по маршруту с острова Корфу в Дюссельдорф, вынужденно приземлился в аэропорту города Бриндизи на юге Италии. Причиной посадки стала неисправность двигателя. Об этом сообщает агентство DPA.

«На борту воздушного судна находились 273 пассажира и восемь членов экипажа. Незадолго после взлета в правом двигателе лайнера Boeing 757 возник пожар. Автоматическая система оповестила о неисправности двигателя», — сообщило издание.

Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев, наблюдалось ярко выраженное пламя. В то же время представители авиакомпании Condor опровергли информацию о возгорании двигателя, пояснив, что появление пламени было кратковременным и связано с технической неисправностью.

Согласно информации, предоставленной авиакомпанией Condor, на приборной панели в кабине экипажа возникло предупреждение о сбое воздушного потока в одном из двигателей. В связи с этим командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту города Бриндизи, который расположен приблизительно в 200 километрах северо-западнее острова Корфу. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, а воздушное судно проходит техническую проверку на месте происшествия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com