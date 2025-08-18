Летевший с острова Корфу в Дюссельдорф самолет загорелся в воздухе
На борту находились 273 пассажира.
Пассажирский самолет немецкой авиакомпании Condor, следовавший в субботу по маршруту с острова Корфу в Дюссельдорф, вынужденно приземлился в аэропорту города Бриндизи на юге Италии. Причиной посадки стала неисправность двигателя. Об этом сообщает агентство DPA.
«На борту воздушного судна находились 273 пассажира и восемь членов экипажа. Незадолго после взлета в правом двигателе лайнера Boeing 757 возник пожар. Автоматическая система оповестила о неисправности двигателя», — сообщило издание.
Как сообщает агентство со ссылкой на очевидцев, наблюдалось ярко выраженное пламя. В то же время представители авиакомпании Condor опровергли информацию о возгорании двигателя, пояснив, что появление пламени было кратковременным и связано с технической неисправностью.
Согласно информации, предоставленной авиакомпанией Condor, на приборной панели в кабине экипажа возникло предупреждение о сбое воздушного потока в одном из двигателей. В связи с этим командир воздушного судна принял решение осуществить посадку в аэропорту города Бриндизи, который расположен приблизительно в 200 километрах северо-западнее острова Корфу. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства инцидента, а воздушное судно проходит техническую проверку на месте происшествия.