США выдавливают Китай из производства лития

  • 18.08.2025, 8:30
  • 2,280
Американцы наращивают производство.

В США расширяют стратегическую шахту, где будут добывать важнейший в энергетическом переходе ресурс - литий. Как пишет Ecoticias, речь уже идет о добыче 10 тысяч тонн лития, и оно будет увеличиваться.

Шахта расположена в долине Клейтон, штата Невада. Она известна под названием Сильвер-Пик. Сейчас это единственный активный источник лития, который производится в США.

Сегодня Silver Peak обеспечивает почти все американское производство. Но компания Albemarle, которой он принадлежит и которая уже сегодня является крупнейшим в мире производителем лития для аккумуляторных батарей, запланировала удвоить производственные мощности. Издание пишет, что это укладывается в рамки создания в США внутренней цепи поставок и уменьшения зависимости от Китая.

В целом шахта работает с 1960-х годов. Литий там выкачивают из-под земли в виде концентрированного рассола, а затем испаряют, используя почти идеальные для этого вида промышленности природные условия пустыни: засушливый климат и 300 солнечных дней. Таким образом солнечную энергию используют для испарения воды и эффективного и относительно чистого концентрирования металла.

