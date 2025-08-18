Россия перед переговорами Трампа и Зеленского ударила по многоэтажке в Харькове 1 18.08.2025, 9:25

1,102

Четыре человека погибли.

Российские войска в ночь на 18 августа атаковали беспилотниками Харьков. Под удар попал Индустриальный район города, где в результате попадания по жилому пятиэтажному дому погибли четыре человека, среди которых полуторогодовалая девочка, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Еще не менее 17 жителей дома получили ранения различной степени тяжести, часть из них госпитализирована, добавил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что из-за прилета беспилотника в квартирах на первом, третьем и пятом этажах вспыхнули пожары, зафиксированы разрушения перекрытий и обвалы. Всего в Харькове в ходе ночной атаки были повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Также прошедшей ночью взрывы прогремели в Сумах. Загорелось нежилое здание. Согласно предварительной информации, пострадавших нет. Накануне вечером российские военные нанесли баллистический удар по жилой застройке Харькова. Пострадали 11 человек, в том числе 13-летний ребенок. В шести многоэтажных домах были выбиты окна.

Россия нанесла воздушный удар по Украине перед встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет сегодня, 18 августа, в Вашингтоне.

