18 августа 2025, понедельник, 9:52
В Беларуси введены изменения по кредитам и микрозаймам

  • 18.08.2025, 9:33
Они заработают с 22 ноября этого года.

Нацбанк ввел изменения по потребительским кредитам и микрозаймам. Новшества касаются расчета долговой нагрузки людей. Они заработают с 22 ноября этого года.

«Если банк, микрофинансовая или лизинговая организация располагают информацией из кредитного регистра, то эта информация должна учитываться при расчете показателя долговой нагрузки», — пояснили в Нацбанке.

Также при анализе доходов белорусов «не допускается использование данных, полученных в устной форме от родственников, работодателей и иных лиц, в том числе по телефону».

Напомним, ранее в Нацбанке заявляли, что вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

