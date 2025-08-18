В Беларуси введены изменения по кредитам и микрозаймам
- 18.08.2025, 9:33
Они заработают с 22 ноября этого года.
Нацбанк ввел изменения по потребительским кредитам и микрозаймам. Новшества касаются расчета долговой нагрузки людей. Они заработают с 22 ноября этого года.
«Если банк, микрофинансовая или лизинговая организация располагают информацией из кредитного регистра, то эта информация должна учитываться при расчете показателя долговой нагрузки», — пояснили в Нацбанке.
Также при анализе доходов белорусов «не допускается использование данных, полученных в устной форме от родственников, работодателей и иных лиц, в том числе по телефону».
Напомним, ранее в Нацбанке заявляли, что вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».