Литва фиксирует рекордные атаки нелегалов 5 18.08.2025, 10:30

В 2,6 раза больше, чем в прошлом году.

С 1 января по 17 августа Литва зафиксировала больше попыток незаконного проникновения на свою территорию из Беларуси, чем за весь 2024 год — 1.015 против 1.002, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ данных Службы охраны государственной границы Литвы.

С 1 января по 17 августа прошлого года литовская служба зарегистрировала 391 попытку, или в 2,6 раза меньше, чем за этот же период 2025 года.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС продолжается с весны 2021 года. Власти соседних европейских государств считают его «гибридной атакой», организованной режимами в Минске и Москве.

