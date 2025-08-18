Apple готовит самый доступный MacBook 1 18.08.2025, 15:40

На чипе от iPhone.

Apple, известная престижем бренда MacBook и высокими ценами на свои ноутбуки, собирается нарушить традицию. По данным инсайдеров, компания планирует выпустить новый MacBook с ценой ниже $999 — возможно, впервые за долгие годы, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Главное отличие нового устройства — процессор. Вместо привычных чипов серии M Apple Silicon ноутбук получит A18 Pro, который дебютирует в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max в сентябре. Такой чип подойдет для базовых задач: электронной почты, работы в офисных приложениях, серфинга в интернете и легкой мультимедийной работы, но не рассчитан на профессиональное редактирование видео и ресурсоемкие приложения. Цель Apple — конкурировать с Windows-ноутбуками среднего уровня и Chromebook.

Ожидаемая цена базовой модели — $599–$699. Для сравнения, Apple Store традиционно предлагала стартовую цену MacBook от $999, а скидки, например образовательные, снижали ее лишь до $899. Ранее Walmart продавал новые M1 MacBook Air с существенными скидками — до $649, что также помогло Apple собрать данные о поведении покупателей бюджетных моделей.

Запуск бюджетного MacBook зависит от доступности чипа A18 Pro, который сначала будет появится в iPhone. Инсайдеры прогнозируют релиз в конце 2025 года, хотя Apple может перенести его на начало 2026-го, чтобы сбалансировать продажи с моделями на чипах M5.

Таким образом, новый бюджетный MacBook закроет нижний сегмент ассортимента Apple. Дорогие модели M5 MacBook Pro останутся флагманами линейки, а MacBook Air появится позднее, закрывая промежуточный сегмент.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com