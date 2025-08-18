Belgee отказался от серийного производства отечественного электрокара
- 18.08.2025, 17:10
Стоимость оказалась «слишком высокой».
Находившийся в разработке отечественный электрокар Belgee EX50 в продажу не поступит, сообщил av.by директор «БЕЛДЖИ» предприятия Геннадий Свидерский.
Руководитель компании отметил, что все «технические работы по электрической модели были успешно завершены».
— Однако при проведении экономического анализа стало ясно: запуск в серийное производство [Belgee EX50] окажется слишком дорогим, — пояснил Геннадий Свидерский.
Спикер добавил, что предприятие все же выпустит полностью электрический автомобиль, но под брендом Geely с запасом хода 430 км. Электрокар выйдет на белoрусский рынок уже в октябре.
Ранее заместитель директора Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Александр Белевич отмечал, что стоимость белoрусского электромобиля от Belgee была «очень высокая, чтобы машина была конкурентоспособна на рынке».