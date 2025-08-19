закрыть
19 августа 2025, вторник, 2:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

  • 19.08.2025, 2:00
Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Речь идет о более чем тысяче человек.

Очень скоро может состояться новый обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет о более чем тысяче человек.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Думаю, мы увидим положительные шаги. Я знаю, есть более тысячи пленных, и я знаю, они (россияне, - ред.) их должны отпустить очень скоро, может, немедленно», - сказал Трамп.

В то же время подробностей относительно возможного обмена пленными американский лидер не рассказал.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко