Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ
- 19.08.2025, 2:00
Речь идет о более чем тысяче человек.
Очень скоро может состояться новый обмен пленными между Украиной и Россией. Речь идет о более чем тысяче человек.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
«Думаю, мы увидим положительные шаги. Я знаю, есть более тысячи пленных, и я знаю, они (россияне, - ред.) их должны отпустить очень скоро, может, немедленно», - сказал Трамп.
В то же время подробностей относительно возможного обмена пленными американский лидер не рассказал.