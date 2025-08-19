Google заключили историческую сделку с США 19.08.2025, 10:47

Компания будет закупать ядерную энергии для дата-центров.

Google объявила о заключении исторического соглашения на поставку электроэнергии с атомной станции четвертого поколения. Это первый подобный договора в США, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках соглашения Tennessee Valley Authority (TVA) будет закупать электричество у демонстрационного реактора Hermes 2 компании Kairos Power, строящегося в Ок-Ридже, штат Теннесси. Мощность реактора составит 50 МВт, запуск намечен на 2030 год. Энергия поступит в сеть TVA и будет использоваться для питания дата-центров Google в Теннесси и Алабаме.

Это первый случай, когда американская энергокомпания обязалась приобретать электричество у АЭС нового поколения. Для Google проект — шаг к долгосрочному сотрудничеству с Kairos Power. Компании планируют увеличить мощность до 500 МВт в течение следующего десятилетия.

Соглашение символично и для самого Ок-Риджа, некогда центра ядерных технологий США, а также для всей отрасли: в условиях роста потребления энергии из-за развития ИИ и облачных сервисов необходимы надежные безуглеродные источники. В отличие от крупных АЭС, небольшие модульные реакторы обладают большей гибкостью и сокращенными сроками строительства.

Инициатива совпала с политикой администрации президента США Дональда Трампа, активно продвигающей развитие ядерной энергетики. Недавние распоряжения упростили лицензирование малых реакторов и стимулировали пилотные проекты, что вновь привлекло инвесторов к отрасли.

Помимо энергетического эффекта, проект создаст рабочие места. Kairos Power совместно с Университетом Теннесси будет готовить новое поколение специалистов.

Таким образом, соглашение Google, TVA и Kairos Power может стать моделью партнерства технологических компаний, энергетиков и государства для решения задач энергоснабжения в эпоху ИИ.

