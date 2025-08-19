закрыть
19 августа 2025, вторник, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ полностью перерезали железную дорогу оккупантам в Запорожской области

1
  • 19.08.2025, 12:07
  • 2,550
ВСУ полностью перерезали железную дорогу оккупантам в Запорожской области

Взорван поезд с цистернами.

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны взорвали грузовой поезд с цистернами. В результате взрыва полностью разрушены железнодорожные пути, по которым Российская Федерации перевозит оружие и военную технику на фронт на юге Украины.

О взрывах на построенной россиянами железнодорожной ветке сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал два фото с последствиями попадания и заявил, что «железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет».

Сообщение Андрющенко появилось утром 19 августа. Указывается, что россияне перевозили по железной дороге топливо и военную технику и, чтобы было как можно меньше ударов Сил обороны Украины, это происходило ночью. Впрочем, попытки противника скрыть логистику не удалось и поезд все же взорвали, говорится в сообщении. По словам чиновника, СОУ провели «уникальную топ-операцию»: о подробностях информации нет.

«Эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось», — заверил Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram
Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В одном из предыдущих сообщений Андрющенко намекнул об успешной отработке Сил обороны на отрезке железной дороги между Урожайным и Токмаком. Чиновник опубликовал карту, на которой обозначил точку удара и координаты — 47.219203, 38.884971. В этом сообщении есть определенные детали атаки: указано, что в результате взрыва поезд сошел с рельсов и «его добивают всем, что может летать».

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отмечается, что украинцы на ВОТ Запорожской области «составляют российскую логистику в ноль». Также выяснилось, что за событиями следит «источник», который и передал результаты подрыва, когда оказался в безопасности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко