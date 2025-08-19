ВСУ полностью перерезали железную дорогу оккупантам в Запорожской области 1 19.08.2025, 12:07

2,550

Взорван поезд с цистернами.

На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны взорвали грузовой поезд с цистернами. В результате взрыва полностью разрушены железнодорожные пути, по которым Российская Федерации перевозит оружие и военную технику на фронт на юге Украины.

О взрывах на построенной россиянами железнодорожной ветке сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал два фото с последствиями попадания и заявил, что «железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет».

Сообщение Андрющенко появилось утром 19 августа. Указывается, что россияне перевозили по железной дороге топливо и военную технику и, чтобы было как можно меньше ударов Сил обороны Украины, это происходило ночью. Впрочем, попытки противника скрыть логистику не удалось и поезд все же взорвали, говорится в сообщении. По словам чиновника, СОУ провели «уникальную топ-операцию»: о подробностях информации нет.

«Эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось», — заверил Андрющенко.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

В одном из предыдущих сообщений Андрющенко намекнул об успешной отработке Сил обороны на отрезке железной дороги между Урожайным и Токмаком. Чиновник опубликовал карту, на которой обозначил точку удара и координаты — 47.219203, 38.884971. В этом сообщении есть определенные детали атаки: указано, что в результате взрыва поезд сошел с рельсов и «его добивают всем, что может летать».

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Отмечается, что украинцы на ВОТ Запорожской области «составляют российскую логистику в ноль». Также выяснилось, что за событиями следит «источник», который и передал результаты подрыва, когда оказался в безопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com