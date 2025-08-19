ВСУ полностью перерезали железную дорогу оккупантам в Запорожской области

ВСУ полностью перерезали железную дорогу оккупантам в Запорожской области1
Взорван поезд с цистернами.
На временно оккупированной территории Запорожской области Силы обороны взорвали грузовой поезд с цистернами. В результате взрыва полностью разрушены железнодорожные пути, по которым Российская Федерации перевозит оружие и военную технику на фронт на юге Украины.
О взрывах на построенной россиянами железнодорожной ветке сообщил руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале. Чиновник опубликовал два фото с последствиями попадания и заявил, что «железнодорожного сообщения через оккупированное Запорожье больше нет».
Сообщение Андрющенко появилось утром 19 августа. Указывается, что россияне перевозили по железной дороге топливо и военную технику и, чтобы было как можно меньше ударов Сил обороны Украины, это происходило ночью. Впрочем, попытки противника скрыть логистику не удалось и поезд все же взорвали, говорится в сообщении. По словам чиновника, СОУ провели «уникальную топ-операцию»: о подробностях информации нет.
«Эпические кадры уничтожения грузового поезда с цистернами. Ничего живого не осталось», — заверил Андрющенко.
В одном из предыдущих сообщений Андрющенко намекнул об успешной отработке Сил обороны на отрезке железной дороги между Урожайным и Токмаком. Чиновник опубликовал карту, на которой обозначил точку удара и координаты — 47.219203, 38.884971. В этом сообщении есть определенные детали атаки: указано, что в результате взрыва поезд сошел с рельсов и «его добивают всем, что может летать».
Отмечается, что украинцы на ВОТ Запорожской области «составляют российскую логистику в ноль». Также выяснилось, что за событиями следит «источник», который и передал результаты подрыва, когда оказался в безопасности.