закрыть
19 августа 2025, вторник, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британия тестирует 12-метровый «Экскалибур» на дистанционном управлении

  • 19.08.2025, 12:22
Британия тестирует 12-метровый «Экскалибур» на дистанционном управлении
Фото: Interesting Engineering

Подводный дрон управляется с «другого конца света».

Королевский флот Великобритании впервые успешно протестировал дистанционное управление новым подводным дроном «Экскалибур» на расстоянии более 16 093 км. Испытания прошли в рамках международных маневров США, Великобритании и Австралии, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

«Экскалибур» длиной 12 метров и весом 21 тонну был построен компанией MSubs в Плимуте. Он способен проходить до 1 609 км и погружаться глубже, чем действующие подлодки флота. При этом дрон не предназначен для боевых операций, а служит как испытательный аппарат для отработки тактики и технологий будущих автономных систем.

Главным событием стало то, что управление аппаратом, находившимся в водах у британской базы Девонпорт, осуществлялось из Австралии.

По словам контр-адмирала Джеймса Паркина, «Экскалибур» позволит флоту быстрее освоить работу с автономными подводными системами и подготовиться к их массовому внедрению. В ближайшие два года дрон пройдет серию морских испытаний в составе подразделения по экспериментальным технологиям.

«Экскалибур» создан с модульной архитектурой, что позволяет менять его оснащение для разведки, слежения и скрытных операций. Название аппарата отсылает к легендарному мечу короля Артура и экспериментальной субмарине времен холодной войны, символизируя сочетание традиций и инноваций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко