FP: У Китая появилась еще одна проблема 19.08.2025, 17:43

1,652

Пекин не может объединить свои рынки.

Китайские власти объявили борьбу с «экономической раздробленностью» и «неупорядоченной конкуренцией» между регионами, однако реальное объединение национального рынка остается недостижимым, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на централизованную политическую систему, экономика страны фактически разобщена. Местные правительства активно субсидируют одни и те же отрасли, вводят барьеры для внешних компаний и поддерживают «своих» производителей. В результате возникают ценовые войны, перепроизводство и падение эффективности. Исследования показывают, что переход через провинциальную границу эквивалентен тарифам до 20%, а устранение таких барьеров могло бы увеличить ВВП почти на 2,3%.

Ключевая причина — система поощрений для региональных чиновников. Их карьера по-прежнему зависит от роста местного ВВП, что стимулирует защищать собственные рынки и накачивать краткосрочные показатели. Даже после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости «единого рынка» и изменения критериев оценки кадров, фактически рост остается главным фактором для продвижения.

В 2022 году началась общенациональная кампания против протекционизма, но число нарушений только растет. Новый орган — Государственное управление по регулированию рынка — пока не имеет достаточных полномочий. Менее сотни сотрудников занимаются антимонопольным контролем, а решения носят рекомендательный характер.

Эксперты считают, что Китаю необходимы реальные институциональные реформы. Расширение полномочий регулятора и система финансовых стимулов, при которой регионы получали бы дополнительные трансферты за снятие барьеров и сотрудничество между провинциями. Без этих шагов страна рискует остаться в ловушке, когда интересы местных элит подрывают национальные цели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com