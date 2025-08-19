FP: У Китая появилась еще одна проблема
- 19.08.2025, 17:43
- 1,652
Пекин не может объединить свои рынки.
Китайские власти объявили борьбу с «экономической раздробленностью» и «неупорядоченной конкуренцией» между регионами, однако реальное объединение национального рынка остается недостижимым, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Несмотря на централизованную политическую систему, экономика страны фактически разобщена. Местные правительства активно субсидируют одни и те же отрасли, вводят барьеры для внешних компаний и поддерживают «своих» производителей. В результате возникают ценовые войны, перепроизводство и падение эффективности. Исследования показывают, что переход через провинциальную границу эквивалентен тарифам до 20%, а устранение таких барьеров могло бы увеличить ВВП почти на 2,3%.
Ключевая причина — система поощрений для региональных чиновников. Их карьера по-прежнему зависит от роста местного ВВП, что стимулирует защищать собственные рынки и накачивать краткосрочные показатели. Даже после заявлений председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости «единого рынка» и изменения критериев оценки кадров, фактически рост остается главным фактором для продвижения.
В 2022 году началась общенациональная кампания против протекционизма, но число нарушений только растет. Новый орган — Государственное управление по регулированию рынка — пока не имеет достаточных полномочий. Менее сотни сотрудников занимаются антимонопольным контролем, а решения носят рекомендательный характер.
Эксперты считают, что Китаю необходимы реальные институциональные реформы. Расширение полномочий регулятора и система финансовых стимулов, при которой регионы получали бы дополнительные трансферты за снятие барьеров и сотрудничество между провинциями. Без этих шагов страна рискует остаться в ловушке, когда интересы местных элит подрывают национальные цели.