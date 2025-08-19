Билл Гейтс запустил конкурс с призом в $1 миллион 1 19.08.2025, 18:14

Билл Гейтс

За использование ИИ в лечении болезни Альцгеймера.

Фонд Gates Ventures объявил о запуске конкурса с призовым фондом $1 млн. Его цель — стимулировать разработку инновационных решений на базе искусственного интеллекта для поиска новых методов лечения болезни Альцгеймера, пишет Finantial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Победитель будет определен за наиболее оригинальный способ применения ИИ, способного самостоятельно планировать, рассуждать и генерировать гипотезы на основе существующих данных по Альцгеймеру.

Разработанный инструмент станет доступен бесплатно для ученых по всему миру через облачную платформу.

По оценкам, около 55 млн человек страдают деменцией, и к 2050 году число пациентов может утроиться. «Мы все понимаем, что бремя болезни Альцгеймера только растет, а эффективных новых методов лечения мы пока не видим», — отметил советник советник в программе Грегори Мур.

Запуск конкурса совпал с ростом интереса технологических компаний к медицине как одной из самых перспективных сфер применения ИИ. Google DeepMind уже добилась признания за модель AlphaFold, которая предсказывает структуру белков. Ее стартап Isomorphic Labs недавно привлек $600 млн для разработки новых лекарств.

Принять участие в конкурсе смогут специалисты по искусственному интеллекту, ученые в области биомедицины, врачи и технологические компании. Старт запланирован на 19 августа, затем в декабре состоятся отборочные этапы в Сан-Диего, а финал пройдет в марте в Копенгагене.

Организаторы рассчитывают, что искусственный интеллект поможет объединить разрозненные данные исследований и ускорить появление долгожданных прорывных открытий.

