Видео: ВСУ подбили российского генерала в Курской области

Видео: ВСУ подбили российского генерала в Курской области4
- 19.08.2025, 19:41
- 4,634
Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение.
Подразделение Ua Reg Team сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, на котором запечатлено, как 16 августа украинским дроном был подбит военный автомобиль, в котором находился российский генерал, герой России Эседулла Абачев.
Это произошло, как утверждается, 16 августа около 21:30 на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области. В военный автомобиль удалось попасть после серии точечных ударов экипажа FPV-дронов Ua Reg Team.
В транспортном средстве с военным номером 9828 РМ, как сообщается, находился заместитель командующего группировкой войск российской армии «Север» генерал-лейтенант Эседулла Абачев. В результате удара он получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации руки и ноги и фактической утрате трудоспособности.