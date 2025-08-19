закрыть
19 августа 2025
Видео: ВСУ подбили российского генерала в Курской области

  19.08.2025, 19:41
Видео: ВСУ подбили российского генерала в Курской области

Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение.

Подразделение Ua Reg Team сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, на котором запечатлено, как 16 августа украинским дроном был подбит военный автомобиль, в котором находился российский генерал, герой России Эседулла Абачев.

Это произошло, как утверждается, 16 августа около 21:30 на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области. В военный автомобиль удалось попасть после серии точечных ударов экипажа FPV-дронов Ua Reg Team.

В транспортном средстве с военным номером 9828 РМ, как сообщается, находился заместитель командующего группировкой войск российской армии «Север» генерал-лейтенант Эседулла Абачев. В результате удара он получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации руки и ноги и фактической утрате трудоспособности.

