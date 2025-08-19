Видео: ВСУ подбили российского генерала в Курской области 4 19.08.2025, 19:41

Герой России генерал Абачев получил тяжелое ранение.

Подразделение Ua Reg Team сил специальных операций ВСУ опубликовало видео, на котором запечатлено, как 16 августа украинским дроном был подбит военный автомобиль, в котором находился российский генерал, герой России Эседулла Абачев.

Это произошло, как утверждается, 16 августа около 21:30 на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области. В военный автомобиль удалось попасть после серии точечных ударов экипажа FPV-дронов Ua Reg Team.

В транспортном средстве с военным номером 9828 РМ, как сообщается, находился заместитель командующего группировкой войск российской армии «Север» генерал-лейтенант Эседулла Абачев. В результате удара он получил тяжелые ранения, которые привели к ампутации руки и ноги и фактической утрате трудоспособности.

