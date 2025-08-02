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В российской Пензе поражен стратегический завод

  • 2.08.2025, 8:58
В российской Пензе поражен стратегический завод

Момент взрыва попал на видео.

В ночь на 2 августа неизвестные дроны наведались в российскую Пензу. Там раздавались взрывы, поражен завод «Электроприбор».

Видео с моментом поражения появилось в сети. Атакованный завод имеет важное значение для российской «оборонки», он задействован в выполнении государственного оборонного заказа.

Что известно

О взрывах в Пензе российские СМИ начали сообщать еще с ночи. Ближе же к утру оппозиционный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» назвал цель ударов: АО «Производственное объединение «Электроприбор».

В паблике также появилось видео момента удара, правда, довольно низкого качества.

Зато Telegram-канал Exilenova+ опубликовал другое видео, которое зафиксировало как момент удара, так и эмоции россиян, ставших его свидетелями.

Завод «Электроприбор» имеет важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Его деятельность непосредственно связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа России.

Это предприятие производит:

средства криптозащиты связи — шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;

коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;

аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;

комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.

Exilenova+ добавляет, что опубликованное видео снято с места по координатам 53.225610258, 44.948421587. Координаты места прилета – 53.223866353, 44.9628010631.

Тем временем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на «пензенское предприятие» и заявил о погибшей и двух травмированных.

В российской Пензе поражен стратегический завод: момент взрыва попал на видео

Роспропагандисты же пишут о еще одном погибшем в Ростовской области, которую также атаковали дроны, признают они и «повреждение объекта» в Пензе. При этом росСМИ без всяких колебаний уверяют: «все беспилотники были уничтожены».

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