В российской Пензе поражен стратегический завод
- 2.08.2025, 8:58
Момент взрыва попал на видео.
В ночь на 2 августа неизвестные дроны наведались в российскую Пензу. Там раздавались взрывы, поражен завод «Электроприбор».
Видео с моментом поражения появилось в сети. Атакованный завод имеет важное значение для российской «оборонки», он задействован в выполнении государственного оборонного заказа.
Что известно
О взрывах в Пензе российские СМИ начали сообщать еще с ночи. Ближе же к утру оппозиционный российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» назвал цель ударов: АО «Производственное объединение «Электроприбор».
В паблике также появилось видео момента удара, правда, довольно низкого качества.
Зато Telegram-канал Exilenova+ опубликовал другое видео, которое зафиксировало как момент удара, так и эмоции россиян, ставших его свидетелями.
Завод «Электроприбор» имеет важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Его деятельность непосредственно связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа России.
Это предприятие производит:
средства криптозащиты связи — шифраторы, защищенные модемы, мультиплексоры;
коммутаторы и оборудование для цифровых сетей в военных системах управления;
аппаратные решения для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов;
комплексы для конфиденциальной передачи голоса, графики и документов.
Exilenova+ добавляет, что опубликованное видео снято с места по координатам 53.225610258, 44.948421587. Координаты места прилета – 53.223866353, 44.9628010631.
Тем временем губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подтвердил атаку на «пензенское предприятие» и заявил о погибшей и двух травмированных.
В российской Пензе поражен стратегический завод: момент взрыва попал на видео
Роспропагандисты же пишут о еще одном погибшем в Ростовской области, которую также атаковали дроны, признают они и «повреждение объекта» в Пензе. При этом росСМИ без всяких колебаний уверяют: «все беспилотники были уничтожены».