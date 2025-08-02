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C октября на погранпереходах запустят новую систему въезда в страны Шенгена

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  • 2.08.2025, 12:42
C октября на погранпереходах запустят новую систему въезда в страны Шенгена

В паспортах белорусов перестанут ставить штампы.

Уже не раз писали о новом порядке въезда в Шенгенскую зону в рамках системы Entry/Exit System EES, но её запуск бесконечно откладывали, пишет ресурс «Собирай рюкзак».

В свежем пресс-релизе Еврокомиссии заверяют, что новая дата уже окончательная – с 12 октября страны начнут поэтапно внедрять EES на погранпереходах.

Что такое EES?

Это новая цифровизированная система регистрации и пропуска иностранных граждан на территорию Шенгена, цель которой:

«... предотвращение нелегальной миграции и обеспечение безопасности граждан Европы [...] поездки станут более удобными и безопасными для всех».

Как это будет работать и для кого?

EES будет касаться всех иностранцев, въезжающих из-за пределов Шенгена для краткосрочного пребывания (т.е. с максимально разрешённым периодом до 90 дней в каждые 180): въезжающих по шенгенским визам типа С и тех, для кого на въезд в Шенген действует безвиз.

— при первом въезде в одну из стран Шенгена будут собирать отпечатки пальцев, фото и сохранят данные в системе

— при последующих въездах при наличии биометрического паспорта и технической возможности (специальных терминалов) в конкретном пункте пропуска, проходить контроль можно будет автоматически

— с обычным паспортом – паспортный контроль через окошко у пограничника, как это происходит сейчас

Т.е. въезд с обычными паспортами и документами иного типа также будет возможен. Биометрический делать НЕ обязательно!

— зарегистрироваться в EES можно будет заранее через мобильное приложение (если оно будет доступно в странах въезда и выезда).

После введения EES в паспорта перестанут ставить штампы

Но не сразу. Систему будут внедрять поэтапно:

— с 12 октября 2025

— страны только начнут вводить изменения на своих внешних границах, но не на всех сразу

— будет абсолютно нормальной и ожидаемой ситуацией наличие EES со сдачей отпечатков и фото, например, в аэропорту и при этом въезд/выезд "по старинке" через наземный пункт пропуска этой же страны

— поэтому на первом этапе штампы о въезде и выезде продолжат ставить, как обычно.

— с 10 апреля 2026

— ожидается, что все страны полностью внедрят EES

— все въезды и выезды будут фиксироваться только электронно, за исключением посещений Кипра и Ирландии.

— т.е. с этого момента больше не будет штампов при пересечениях внешних границ Шенгена.

Например, при въезде из Беларуси в Литву, Польшу, Латвию и выезде. Или по прилёте в любой аэропорт, въезде по морю через порт Шенгена из нешенгенских стран.

Как это повлияет на путешественников?

— Экономия чистых страниц в паспорте особенно при частых поездках

— Для владельцев "биометрики" – перспективы быстро проходить паспортный контроль

— Т.к. штампы иногда всё ещё весомый фактор (как история поездок в целом) при получении нешенгенских виз: например, визы США. С введением EES часть "визуальной" визовой истории в паспорте будет отсутствовать.

— Отсутствие штампов – палка о двух концах: для кого-то больше не получится использовать штампы как доказательство целевого использования визы, а кому-то, наоборот, отсутствие этих штампов будет только на руку при следующих подачах.

Но вся инфомрация будет в электронной системе, и сотрудники консульских отделов при желании, вероятно, без труда смогут изучить историю поездок при рассмотрении документов на шенген.

— Т.к. с помощью системы EES будут:

— фиксировать въезды и выезды, а также отказы во въезде

— отслеживать соблюдение сроков пребывания и выявлять нарушителей (особенно с оверстеем) - если человек превысит период пребывания по правилу 90/180, всё отобразится в системе

— выявлять поддельные документы и дополнительно собирать личные данные.

Кого не коснётся система EES?

— иностранцев с долгосрочными визами (т.е. нац. визами типа D, например, польской рабочей), с ВНЖ в странах ЕС и Шенгена и их близких родственников

— граждан стран ЕС и Шенгена, Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана и их близких родственников.

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